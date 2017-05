Pensioni anticipate, Ape. Il punto della situazione. Un nuovo round tra Governo e sindacati sul tema delle pensioni è previsto per il 10 maggio prossimo. Le organizzazioni sindacali non sono soddisfatte di come l’esecutivo sta gestendo la fase “uno” del confronto, quella relativa al pacchetto pensioni contenuto nella Legge di Bilancio 2017, visto che stentano ancora a partire i provvedimenti per le pensioni anticipate: Ape sociale e l’intervento per i lavoratori precoci. Le fase “2” del confronto, quella relativa alle pensioni dei giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere, non è ancora iniziata.

Si sarebbe dovuto affrontare tali argomenti relativi alle pensioni nell’incontro che si è tenuto lo scorso 4 maggio tra l’esecutivo e le parti sociali. Ma così non è stato. Il segretario nazionale della Cgil con delega alla previdenza, Roberto Ghiselli, su Radio Articolo1, ha precisato che l’ultimo incontro con il Governo è stato completamente “snaturato”, in quanto l’incontro è stato esclusivamente dedicato ai decreti ed al parere espresso dal Consiglio di Stato in merito.

Ghiselli ha sottolineato che i tempi relativi al decreto dell’Ape volontaria sono molto più lunghi e che il Governo non ha ancora sottoposto al Consiglio di Stato il testo. In ogni caso, ha sottolineato il sindacalista “questo strumento non ci entusiasma”.

Pensioni anticipate: novità sui decreti attuativi di Ape sociale e precoci.

Le ultime novità sui decreti attuativi dell’ Ape sociale e la misura per le pensioni anticipate dei precoci sono state illustrate dal segretario nazionale della Cgil, Roberto Ghiselli, su Radio Articolo1. Ghiselli ha affermato che il Governo nel corso dell’ultimo incontro con le parti sociali ha assicurato che la pubblicazione dei decreti sullle pensioni anticipate sarebbe avvenuta nel corso della settimana appena iniziata.

“Io ho forti dubbi”, ha precisato il sindacalista. “La procedura prevede, infatti, una nuova stesura dei decreti alla luce del parere del Consiglio di Stato, poi c’è bisogno della registrazione della Corte dei Conti, la quale farà un’ulteriore verifica di merito, poi c’è la pubblicazione e successivamente l’Inps dovrà predisporre le circolari attuative”, ha osservato. Il leader sindacale ha chiarito, inoltre, che, in riferimento alla presentazione delle domande d’accesso: “Chi ha maturato già il diritto può presentare contestualmente la domanda di accesso alla prestazione e quella del riconoscimento del diritto”.

Pensioni e diritti inespressi. I chiarimenti dello Spi Cgil.

La questione dei diritti inespressi, ossia di quelle prestazioni previdenziali e assistenziali che vengono erogate a richiesta dall’Inps è oggetto di una campagna informativa da parte dello Spi-Cgil. “I diritti inespressi non sono un bonus sulle pensioni minime, ma trattamenti previdenziali e assistenziali che l’Inps eroga a chi ne fa domanda e solo in alcuni casi eroga d’ufficio”, ha chiarito il segretario provinciale dello Spi Cgil di Trapani, Antonella Granello, come riporta “la gazzetta trapanese”.

“Sono molti”, ha aggiunto,” i pensionati inconsapevoli che non li richiedono, soprattutto tra coloro che usufruiscono di assegni inferiori a mille euro”.Tra i diritti inespressi vi sono: l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni, maggiorazioni sociali della pensione e incremento, importo aggiuntivo dell’assegno pensionistico, quattordicesima mensilità, prestazioni a favore degli invalidi civili, assegno al nucleo familiare.