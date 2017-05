Selfie-le cose cambiano: frecciatine tra Belen e Stefano. Ieri 8 Maggio 2017 su canale 5 è andata in onda in prima serata la seconda edizione di Selfie-le cose cambiano, alla conduzione Simona Ventura che rompe il silenzio con la sua voce squillante ma tradita da un velo di emozione. La formula è la stessa dell’anno scorso: una giuria («un mix fra l’Accademia della Crusca e l’Oktoberfest») e un gruppo di mentori pronti a farsi carico delle richieste dei «selfisti», decisi a migliorarsi per piacersi di più. Tante novità in questa seconda edizione di Selfie-le cose cambiano: dai giudici ai mentori alle nuove fasi del programma, ma c’è un personaggio che è sicuramente la protagonista indiscussa della trasmissione: Belen Rodriguez. La showgirl si trova da sola in una stanza, la stanza delle meraviglie e proprio lì aiuterà le persone a dare un taglio alla loro vita. Tra i mentori, come l’anno scorso, c’è Stefano De Martino e i due ex piccioncini si sono ritrovati di nuovo insieme per volere di Super Simo, ma nel corso della prima puntata non sono mancate le frecciatine.

Selfie-le cose cambiano: incalza un botta e risposta tra i due ex piccioncini.

Inizialmente, non ci sono state tante interazioni ma poi Belen e Stefano non hanno perso occasione per punzecchiarsi. Anche per alleggerire la tensione. Come quando Stefano decide di farsi carico del caso di Laura, che si sente un «brutto anatroccolo». Tutti i mentori in studio avevano bocciato la richiesta. Tutti tranne Stefano e Bernardo Corradi. Simona Ventura allora chiede l’opinione di Belen e Stefano ribatte: “Se chiedete a Belen mi dà torto”. Ma la showgirl argentina dà ragione all’ex marito e lui: “È la prima volta che mi dà ragione nella vita”. Poi il ballerino aggiunge: “Volevo dire un’ultima cosa, una donna ha bisogno di determinate attenzioni” e qui Belen non se la lascia scappare l’occasione di controbattere: “E solo adesso te ne sei reso conto?”. Ma non finisce qui, entra il studio il caso di una mamma che confida di essere separata e Belen insorge: “Benvenuta nel club”, incrociando lo sguardo dell’ex marito. Cambia storia. Stefano deve scoprire a chi appartiene l’immagine dietro lo schermo. Il ballerino indovina subito, la conduttrice chiede se Corradi abbia suggerito, ma i due mentori negano. E Belen: “Bernardo ha suggerito a Stefano, vi ho visti”. La risposta di De Martino è al vetriolo: “Ma una volta tanto te li fai gli affari tuoi? Una volta”. Conclude l’ex moglie: “Io Stefano lo ignoro proprio. Dai scherzo”.