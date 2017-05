Tagli capelli corti, medi, scalati e lunghi: i must e le tendenze dell’Estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 troviamo il bob in tutte le sue versioni! Un taglio di capelli che sfiora le spalle, versatile e facilissimo da portare, in grado di valorizzare facilmente i lineamenti del volto. Il long bob è scelto dalle celebrities più alla moda e viene sfoggiato in versione scalata, simmetrica, con frangia o ciuffo, in base alla forma del viso o al semplice gusto personale.

Tagli capelli corti, medi, scalati e lunghi: i must e le tendenze dell’Estate 2017!

Eva Herzigova, per l’estate 2017, ha scelto come taglio di capelli un bob blond, portato riccio con fila laterale. Molto amato dai personaggi famosi anche nella versione più classica, con leggere scalature e con con styling liscio, come quello sfoggiato da Letizia Ortiz, un taglio medio scalato, con leggere meches tono su tono, che regalano una naturale luminosità al suo colore di capelli. La media lunghezza è di estrema tendenza anche in versione mossa e disordinata, soprattutto nelle più giovani, magari arricchito da una una frangia o da un ciuffo per incorniciare il viso.

Tagli capelli medi e bob: i must e le tendenze dell’Estate 2017!

La media lunghezza non è la sola di tendenza in questa primavera estate 2017 ed anche i tagli per i capelli corti 2017 spopolano, con pixie in primo piano, sia in versione classica che in versione più audace, come nel caso del bowl cut. Anche i tagli di cappelli a caschetto sono di tendenza per l’estate 2017, in versione destrutturata e spettinata. Tra le tendenze tornano in primissimo piano anche i Posh Bob, lanciati da Victoria Beckham. Bellissimi bob di tendenza, più corto nella parte posteriore e più lungo davanti, con punte allungate ad accarezzare il viso. Tra le bellissime dello showbitz anche Karlie Kloss e Naomi Campbell non hanno saputo alla tentazione di sceglierlo come taglio di capelli per l’estate 2017.

Tagli capelli corti e lunghi: i must e le tendenze dell’Estate 2017!

La media lunghezza non è la sola di tendenza in questa primavera estate 2017 ed anche i tagli per i capelli corti 2017 spopolano, con pixie in primo piano, sia in versione classica che in versione più audace, come quello di Katy Perry, in versione quasi rasata. Tra i tagli must have della prossima bella stagione non ci sono solo i tagli medi e quelli corti, ma anche quelli lunghi, meglio se mossi e scalati, per un effetto che dona maggiore volume alla chioma. I capelli spesso sono impreziositi da colpi di sole, shatush, balayage, per un effetto di estrema tendenza.

