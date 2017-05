Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 11 maggio 2017 – «È il momento di Luca!» – Dopo la scelta di Marco Cartasegna, le anticipazioni, le news e il gossip di U&D annunciano che si appropinqua la puntata tanto attesa, dove l’altro tronista – evangelista, Luca, deciderà quale delle corteggiatrici si porterà via! Come annunciato in studio la settimana scorsa, il tronista blu ha ribadito, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, che nei prossimi giorni – precisamente giovedì 11 maggio 2017 – nella registrazione del Trono classico, sceglierà con chi lasciare il programma e approfondire la conoscenza tra Soleil Sorge, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo.

Uomini e Donne Trono Classico le anticipazioni le news e il gossip 11 maggio 2017 – «Cavoli amari e fine della pacchia!!»

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nel video che ha pubblicato, Luca Onestini scherza con un amico, buttando lì: “È finita la pacchia ragazzi e ora sono cavoli amari”, poi però aggiunge: “ma anche per chi sceglierò sono cavoli amari”. Sembrano quindi giunti al termine i dubbi del tronista tra le sue tre corteggiatrici che, nel frattempo, dedicano video e canzoni indirizzati all’ex Mister Italia, in trepidante attesa della sua preferenza.

Uomini e Donne Trono Classico le anticipazioni le news e il gossip 11 maggio 2017 – «La terza incomoda scombina i pronostici?»

Come hanno ampiamente dimostrato le precedenti anticipazioni, le news e tutti i gossip di Uomini e Donne Trono Classico, tra Soleil, Giulia e Cecilia non sono mai venuti meno accesi contrasti, alimentati dalla inevitabile rivalità derivante dal voler conquistare lo stesso uomo. Ora è arrivato il momento della verità. Molti credono che Soleil abbia dei numeri in più rispetto a Giulia, ma c’è da dire che Cecilia, nel giro di poche esterne, ha fatto saltare gli equilibri intorno al trono di Marco. E se fosse proprio lei, tra le due litiganti, la terza che gode?