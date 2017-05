Uomini e Donne Trono Classico gossip, news e anticipazioni – «Prossimamente su questi schermi… la riconciliazione tra Mattia e Desirée?» – Care amiche, cari amici e tutto il parentame aficionado del salotto dell’Amore di Maria De Filippi, il dating show più conclamato e acclamato dal pubblico italiano volge al suo termine di stagione e, com’è normale, in vista delle scelte definitive dei tronisti e delle troniste rosa e blu, scelte – per dir così – di assestamento sono in corso nel parterre dei rispettivi corteggiatori. Tra questi ultimi spicca Mattia Marciano, che dopo un plateale e clamoroso allontanamento della sua bella Desirée Popper, pare intenzionato – come confermano gossip, news e anticipazioni di U&D – a ritornare sui suoi passi!

Uomini e Donne Trono Classico gossip, news e anticipazioni – «Mattia Marciano e Desirée Popper in una romantica esterna!»

Infatti le anticipazioni e news del Trono Classico di U&D rivelano che la bella tronista e il suo corteggiatore sono stati visti ultimamente insieme in una romantica esterna a Capri. Segno evidente di una riappacificazione in atto, dopo le polemiche della settimana scorsa sul famoso bacio “sminuito”. Scoppia di nuovo la passione? Uno scatto rubato non lascia adito a dubbi. Sul suo profilo Instagram, Mattia Marciano ha condiviso una foto di lui sorridente nello studio di Uomini e Donne, accompagnata da un post che la dice lunga: “Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio, ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta!” E… ci vuole un solo respiro per dire “sì”!