Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Tina lascia il programma? Tina Cipollari, storica opinionista del programma di Uomini e Donne sembra stia per lasciare libero quel ruolo e a quanto pare la notizia sia stata già comunicata a Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione il sito Blastingnews. Sarà difficile immaginare Uomini e Donne senza Tina, dopo anni di “onorata carriera” e i fan si disperano. Proprio a Uomini e Donne la vamp ha raggiunto tanta popolarità, e se la notizia venisse confermata, sarebbe davvero una doccia fredda. I motivi di questa scelta non sono noti. Forse la rivalità con Gemma che le dà un bel filo da torcere, oppure la voglia di lanciarsi in altre avventure televisive?

Tina Cipollari, la storica vamp di Uomini e Donne, potrebbe lasciare presto la trasmissione. Tina siede da vent’anni sulla poltrona del programma di Canale 5 e un eventuale addio sarebbe davvero un colpo di scena. Ma secondo sempre il sito Blastingnews, Maria avrebbe già fatto trapelare la voglia di chiudere la collaborazione con la vamp. Per averne conferma non ci resta che attendere.