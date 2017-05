Amici 2017 Ed. 16, tante sorprese e belle novità per Riccardo Marcuzzo

Amici 2017 Ed. 16, Riccardo Marcuzzo in cima alla classifica di iTunes. I brani inediti dei finalisti di Amici 2017 Ed. 16 sono già molto richiesti e hanno fatto il loro ingresso nella classifica di iTunes. Riccardo Marcuzzo ha conquistato il primo posto tra i singoli più venduti con il suo brano Prendo le parole. Al terzo posto della classifica troviamo un’altra protagonista di Amici 2017 Ed. 16, Federica Carta con il singolo Dopotutto. Riccardo si è fatto notare già nelle puntate pomeridiane di Amici 2017 Ed. 16, quando ha cantato l’inedito Sei Mia.

Amici 2017 Ed. 16, pubblicato il video di Perdo le parole, di Riccardo Marcuzzo!

Riccardo Marcuzzo è arrivato alla semifinale di Amici 2017 Ed. 16. Il ragazzo ha vinto la sfida al ballottaggio con Shady e, secondo le anticipazioni ufficiali di Amici 2017 Ed. 16, ad uscire durante il prossimo serale sarà Thomas. Ma le soddisfazioni per Riccardo non finiscono qui: ieri, martedì 9 maggio, come riporta la sua pagina ufficiale Facebook, è stato pubblicato online il Lyric video di Perdo le Parole.