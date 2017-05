Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 10 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 maggio 2017: la precaria situazione nelle carceri italiane. Dopo la marcia per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale nel giorno di Pasqua, non ci sono novità al riguardo, ma rimangono i gravi problemi delle carceri italiane. Molto spesso problematiche quali il sovraffollamento, la mancanza di assistenza psicologica e sanitaria, portano i detenuti a compiere gesti estremi. Sono, infatti, in aumento i casi di suicidio all’interno delle carceri: solo nel 2016 si sono uccise 40 persone, mentre nei primi quattro mesi del 2017 sono già 16 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 maggio 2017: a Catania al via al progetto “Prevenzione del rischio di suicidi ed atti autolesivi in carcere”.

Anche in Sicilia il numero dei suicidi nelle carceri è molto alto: dall’inizio dell’anno si sono registrati 2 suicidi, 20 casi di tentato suicidio e circa 200 casi di autolesionismo. L’assessore alla Salute della Regione Siciliana Baldo Gucciardi ha firmato un progetto, “Prevenzione del rischio suicidi ed atti autolesivi in carcere”. Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Giammanco, ha commentato la positiva realizzazione del progetto: “Con questo progetto, subito sostenuto dai direttori della Case circondariali del nostro territorio, vogliamo condividere con gli operatori degli istituti penitenziari conoscenze e prassi per migliorare la qualità di vita di una persona in un momento della vita nel quale è più avvertito il bisogno di ascolto e di attenzione. È la prima proposta formativa del tipo in Sicilia che si muove in linea con gli atti d’indirizzo nazionali e regionali, e siamo fieri di poter lavorare in questo senso”.

Dopo la firma di questo progetto le Aziende sanitarie della Regione, in collaborazione con tutti gli operatori penitenziari, dovranno passare alla fase operativa, mettendo in pratica i percorsi di prevenzione e diagnostico-terapeutici da avviare appena una persona si trova ad entrare nelle carceri.