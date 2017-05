Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata di prima serata di mercoledì 10 maggio 2017 – «La maschera di Puri!» – Le anticipazioni della soap spagnola scritta da Aurora Guerra mostrano che Camila (Yara Puebla) si oppone fermamente ai piani di Elías Mato (Jaime Llorente). Intanto Carmelo (Raul Peña) e Severo (Chico García) riescono a smascherare Puri (Irene Bueno Royo). Ramiro (Pablo Espinosa) accetta di sfilare in costume da bagno, ma il suo momento di svago e di relax dura poco: Cristobal (Carlos De Austria), sta infatti tramando anche contro di lui…

Il Segreto, le Anticipazioni e la trama della doppia puntata di prima serata di mercoledì 10 maggio 2017 – «I modelli riluttanti»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto alla sfilata che pubblicizza la loro boutique Fe (Marta Tomasa Worner) e Gracia (Carmen Canivell) vorrebbero far partecipare come modelli anche Severo e Carmelo, ma non c’è modo di convincerli. Nel frattempo Puri, gettata ormai la maschera, finisce per confessare la verità su quanto accadde nella tragica notte in cui tutti i Mella, con l’esclusione della sola Beatriz (Giulia Charm) perirono nel rogo di El Jaral. Ma – ed è questa la cosa più importante – è pronta a ripetere questa confessione davanti a un magistrato!