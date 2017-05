Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 10-12 maggio 2017 – «La mamma di Soleil aspetta Luca» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci fanno vedere un bel parco, un divano sull’erba e la mamma di Soleil che aspetta Luca, che però arriva insieme alla figlia! Da genitrice discreta li lascia soli. Allora il tronista guarda a lungo e in silenzio negli occhi la corteggiatrice. Arriva il loro bacio.

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni news e gossip 10-12 maggio 2017 – «Il turbamento di Cecilia e il teatro di Giulia»

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne mostrano che Cecilia è turbata per come Luca sta con Soleil, l’episodio “messaggio dell’amica” gli ha fatto cambiare faccia, Luca lo trova normale visto che tiene a tutte e tre. Giulia porta Luca in un piccolo teatro per uno spettacolo molto privato: si apre il sipario e lei o eccola improvvisa una coreografia un po’ svestita e molto sensuale – per svelarti un altro lato di me – dice al tronista che apprezza e la bacia! Intanto Rosa in studio non nasconde di essere arrabbiata, Maria se ne accorge e lei le dice che Alex le è scaduto e invece commenta molto positivamente l’esterna con Pietro, ma tutto questo è un’altra storia… E – mentre Tina saluta – Luca dice a tutti che la prossima volta sceglierà…