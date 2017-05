Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ultime news gossip. Andrea Iannone, il campione italiano di MotoGP che corre con la scuderia della Suzuki, è caduto in pista la scorsa domenica, vedendo così sfumare la possibilità di salire sul podio del Gran Premio di Spagna. Sui social Iannone ha così commentato l’accaduto: “Oggi non è andata come volevamo, ma non ci arrendiamo! Ci vuole un altro po’ di pazienza e magari un pizzico di fortuna! Grazie a #Suzuki e a tutti i miei fans per il supporto! Ci vediamo a Le Mans!”. Molti dei sostenitori di Andrea, nei loro commenti sui social, hanno accusato Belen Rodriguez, fidanzata del pilota, di essere in qualche modo responsabile del periodo non brillantissimo del loro beniamino.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ultime news gossip ad oggi 10 maggio 2017!

La showgirl ha replicato sempre sul social: “Non bisogna parlare se uno non capisce di moto. La Suzuki è in evoluzione, sono caduti in otto. L’elettronica componente importantissima nella moto è in fase di sviluppo, se non c’è greap non si riesce a spingere, perché allora non corri voli, non sei attaccato al pavimento. Ecco quando la moto sarà a punto ve lo faremo sapere”, ha detto Belen mostrando di avere ampia conoscenza della materia.”Sta bene, un po’ di giramento di balle, ma fisicamente okay. Ci lavoreranno, metteranno la moto a punto presto”, ha poi concluso parlando del fidanzato e del suo team.