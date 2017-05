Caterina Balivo, le ultime news gossip al 10 maggio 2017

Caterina Balivo, le ultime news al 10 maggio: al lavoro per Detto Fatto Summer! Caterina Balivo si è presa un periodo di pausa dalla tv, ma presto tornerà a farci compagnia: Detto Fatto in questi giorni non va in onda per lasciare spazio al Giro d’Italia, ma tornerà su Rai 2 a partire da lunedì 29 maggio 2017 per dieci nuove puntate con la speciale edizione “Detto Fatto Summer”. La conduttrice è già al lavoro per preparare queste speciali puntate, come si evince dando uno sguardo sul suo profilo Instagram. In una foto recentemente postata, infatti, vediamo Caterina sorridente nella sua auto, e come commento alla foto ha scritto: “Cintura allacciata e… occhiali da sole su… non ci credo! A Milano c’è il Sole! Ora metto via il cellulare e si va in Rai! PS: si capisce che sono felice?”. Caterina Balivo, dopo le speciali puntate di Detto Fatto Summer, si godrà il dovuto riposo e tornerà al timone della trasmissione solo dopo aver partorito.

Caterina Balivo, le ultime news al 10 maggio: la gioia della seconda gravidanza.

Caterina Balivo è felice ed eccitata per l’arrivo del suo secondo figlio, una bambina, per essere precisi. Durante un’intervista a Vanity Fair, la bella conduttrice di Detto Fatto ha svelato di non aver ancora scelto il nome della bimba: “Quello si deciderà in sala parto”, ha annunciato.