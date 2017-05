Champions League, Juventus-Monaco 2-1: i bianconeri si qualificano per la finale di Cardiff. La finale della UEFA Champions League 2016/17 ha la sua prima finalista. È la Juventus di Max Allegri, che grazie alla vittoria sul Monaco per 2-1 di ieri sera, martedì 9 maggio 2017, vola in Galles per la sua nona finale (seconda negli ultimi tre anni). In uno Stadium tutto esaurito la squadra bianconera ha dominato i futuri campioni di Francia con l’ennesima prestazione convincente della stagione. Dopo i primi dieci minuti di assalto dei monegaschi, la Juve riprende campo e crea le prime occasioni da gol. Out Khedira per un problema ai flessori, entra Marchisio.

Al 33′ Mario Mandzukic raccoglie un cross dalla destra del solito Dani Alves e ribadisce in rete facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Dieci minuti più tardi è Dani Alves a segnare il secondo gol con un magnifico destro al volo che fulmina Subasic e regala ai bianconeri il pass per Cardiff. Nella ripresa entra Cuadrado al posto di Dybala, considerando anche i prossimi impegni in campionato e Coppa Italia. Il Monaco ha un sussulto d’orgoglio al 70′ e grazie a M’bappe realizza il gol della bandiera sorprendendo l’esperta difesa juventina. Finisce a 690 minuti l’imbatttibilità europea di Gigi Buffon.

Nel finale di partita il Monaco perde la testa e Glik si rende protagonista di un bruttissimo intervento anti-sportivo ai danni di Higuain. Tra i due non corre buon sangue già da qualche anno, dopo alcuni scontri nelle sfide di serie A tra Torino e Napoli. Al triplice fischio finale scatta la festa sugli spalti dello Stadium e in campo. Grandi meriti di Allegri, che in soli tre anni centra la sua seconda finale di Champions League smentendo tutti i critici. Questa sera scopriremo la seconda finalista, nel derby di Madrid al Vicente Calderon. Il Real ha vinto 3-0 all’andata, ma Simeone ci crede e promette battaglia. Diretta TV esclusiva su Premium Sport. In ogni caso sarà una finale spettacolare.