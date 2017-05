Festa della mamma 2017: gli eventi a Torino, Brescia ed Alessandria

Festa della mamma 2017, gli eventi a Brescia e ad Alessandria. Manca poco alla Festa della mamma 2017, che quest’anno cadrà domenica 14 maggio. Come ogni anno, sono tanti gli eventi proposti in tutta Italia per omaggiare la persona più importante della nostra vita, la mamma. In provincia di Brescia, a Castello Quistini a Rovato, il 13 ed il 14 maggio ci sarà il Garden Festival, un paradiso per tutti gli appassionati di piante e di fiori. In provincia di Alessandria, a Cella Monte, si svolgerà l’evento Le colline sono in Fiore, con tante passeggiate organizzate a tema e tante attività.

Festa della mamma 2017, gli eventi a Torino.

A Settimo Torinese Viridea ha organizzato un laboratorio creativo gratuito in cui i bambini possono realizzare un regalo alla propria mamma: si tratta di una speciale sopresa in cui la mamma potrà sentirsi ancora più bella! I bambini creeranno, con cartoncini colorati e tante decorazioni, uno specchio a cui potranno chiedere “chi è la mamma più bella del reame”, e lo specchio risponderà: “la più bella sei tu””.