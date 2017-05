Festa della mamma 2017, gli speciali quaderni Dole dedicati alle 4 stagioni con un pensiero particolare per la mamma

La Festa della mamma 2017 è alle porte, e Dole ha presentato per l’occasione la nuova collana dei quaderni #MY ENERGY – Speciale 4 STAGIONI con il primo numero dedicato alla Primavera. La serie, creata in collaborazione con gli esperti del Dole Nutrition Institute, offre tanti consigli per affrontare nel migliore dei modi e all’insegna del benessere ogni stagione, in linea con la filosofia #MyEnergy di Dole: alimentazione sana ricca di frutta e verdura, attività fisica e tanta, tanta passione! All’interno del quaderno Primavera è racchiusa anche un’idea golosa per la Festa della Mamma: per sorprenderla e dimostrarle il tuo affetto in un giorno così speciale!

Nel quaderno troviamo, inoltre, svariati suggerimenti sulla stagione in corso. Innanzitutto i nutrienti della frutta di Primavera e come essi agiscono sull’organismo. Scoprirai, ad esempio, che il manganese, di cui fragole e ananas sono ricchi, migliora il metabolismo di grassi e zuccheri e aiuta a difendere l’organismo dall’azione dei radicali liberi. E ancora, tutti i benefici della vitamina C, contenuta nella maggior parte della frutta, che consente di combattere rughe e danni provocati dal sole, prevenendo l’inaridimento della pelle e proteggendo le cellule dallo stress ossidativo. Nonché l’importanza delle fibre per l’organismo e che, presenti in albicocche, piccoli frutti, banane e kiwi, danno un prolungato senso di sazietà e si rivelano un naturale alleato per tenere sotto controllo il peso. Interessanti informazioni vengono poi fornite sulle verdure di Primavera come piselli, porri, asparagi e carciofi: come sceglierli, quali preziose sostanze nutritive contengono ma anche tante idee per portarle in tavola con preparazioni sfiziose ma sane ed equilibrate!