La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 10 Maggio 2017. Il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici La prova del cuoco, è in onda dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Tante ricette verranno proposte per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune.

La prova del cuoco: anticipazioni, ricette e sfide.

Attendendo le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella puntata de La prova del cuoco di ieri 9 Maggio 2017 abbiamo visto la preparazione dei tortelloni ai carciofi e cuore di tuorlo morbido proposta da Daniee Persegani. È un goloso primo piatto quello proposto oggi al La prova del cuoco, anzi Persegani sottolinea che questa ricetta è un piatto completo proprio perché il ripieno è ricco e c’è dentro anche un tuorlo intero per ogni tortellone. La cottura dei tortelloni bolliti è di due minuti, per avere il tuorlo non cotto del tutto.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 9 maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco si assiste alla consueta sfida dei cuochi. Una gara importante per decidere l’ultimo semi-finalista. Il menù del pomodoro prevedeva dei gnocchetti con piselli e caciofiore e cubotti di manzo con cipollotti in agro-dolce. Il menù della squadra verde prevedeva delle crocchette di patate e bieta con salsa tonnata e tagliolini ai frutti di mare. A vincere la sfida è stata la squadra rossa. Chi si aggiudicherà la vittoria nella sfida dei cuochi di oggi al La prova del cuoco?

La prova del cuoco: la cioccosfoglia, oggi 10 Maggio 2017.

Una delle ricette sprint de La prova del cuoco di oggi 10 maggio 2017 è la ricetta della cioccosfoglia, una pietanza dolce veloce e facilissima da provare subito. La ricetta cioccosfoglia oggi apre la puntata de La prova del cuoco ed è un’idea davvero golosa. Bastano pochissimi ingredienti e avremo una sfoglia dolce con ripieno di cioccolato fuso. Si parte dalla pasta sfoglia già pronta ma se abbiamo tempo possiamo preparare la sfoglia anche noi a casa. Basterà poi una tavoletta di cioccolato e poi un po’ di uovo e granella di nocciole; 20 minuti in forno e la cioccosfoglia sarà pronta. Perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

Ecco come prepararla. Si stende la pasta sfoglia e al centro si dispone la tavoletta intera di cioccolato, magari cioccolato fondente o al latte. Si chiude la sfoglia come quando facciamo un pacchetto regalo. Si fanno dei tagli sulla superficie. Si spennella con l’uovo sbattuto e completiamo con la granella di nocciole. Si dispone sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 200° C per 20 minuti. Si lascia intiepidire e si serve, perfetto anche freddo.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 10 Maggio 2017.

Nella puntata di oggi de La prova del cuoco si da il via alla sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevede degli anellini alla pecorara con zucchine e cannoli di pollo al vino bianco, mentre la squadra verde presenta baccalà fritto con porri e pomodori e cheesecake con ciliegie e cantucci. A vincere la sfida è la squadra verde. E ora tutti a tavola!