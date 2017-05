L’udienza di Papa Francesco: affidarsi a Maria, madre della speranza e dell’ascolto, oggi 10 Maggio 2017

Papa Francesco: l’udienza di oggi 10 Maggio 2017. Ogni mercoledì dell’anno il Santo Padre tiene un’Udienza Generale durante la quale saluta in varie lingue i gruppi di pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione. Nel corso dell’Udienza Papa Francesco pronuncia un discorso che prende il nome di catechesi. Una catechesi di oggi 10 Maggio 2017 costruita in onore di Maria che sta ai piedi della croce che non scappa di fronte alle cose negative del mondo. Il pensiero di Francesco va al prossimo pellegrinaggio a Fatima. La Madonna è esempio di madre coraggiosa, di donna che ascolta, non si deprime e non fugge nemmeno dalle situazioni più buie.

Papa Francesco: l’invito ad affidarsi a Maria, madre della speranza e dell’ascolto.

Papa Francesco guarda già a Fatima, dove sarà venerdì 11 e sabato 12 maggio, mese mariano. E nella catechesi di stamani, proseguendo il ciclo sulla speranza, invita ad affidarsi alla Madonna indicando Maria come madre di speranza e dell’ascolto. Lei che, giovane donna, ha detto sì all’invito dell’angelo, senza sapere a cosa sarebbe andata incontro. Lei che, ormai anziana, è rimasta ai piedi della Croce del Figlio. Ed è stata presente, segno di speranza, nella prima Chiesa formata dai pochi discepoli, ancora incerti e sgomenti. Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana oggi guardiamo a Maria, madre della speranza» esordisce Francesco. Nel suo cammino di madre Maria ha attraversato più di una notte. Il Papa la paragona al «personaggio di un dramma» fin dall’inizio dei Vangeli, con il suo Sì all’invito dell’angelo «nonostante nulla sapesse del destino che l’attendeva». Maria, osserva il Papa, ci appare «come una delle tante madri del nostro mondo: coraggiose fino all’estremo quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce».