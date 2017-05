Tagli capelli estate 2017, tendenze e moda. Tra i tagli di capelli per l’estate 2017 tra i preferiti dalle donne di tutte le età ci sono i tagli medi, partici, raffinati e molto femminili. Tra i tagli di capelli medi troviamo il blunt cut, perfetto per chi ha i capelli lisci, ed i long bob, perfetti anche da portare mossi ed in versione spettinata. Amati dalle donne che amano osare e non hanno paura di cambiare il proprio aspetto anche in modo radicale, ci sono i tagli di capelli corti, tra i quali sono di grande tendenza i pixie e tutti i tagli particolari, come i gender cut ed il bowl cut.

Tagli di capelli cortissimi, le rasature effetto minimal per l’estate 2017.

Anche le rasature e ciuffi estremi sono i must di questi tagli di capelli di tendenza dell’estate 2017. Questa modo minimalista anche nel taglio di capelli, è quella che ha scelto di seguire di recente la famosa interprete della saga Twilight, ossia Kristen Stewart, che ha puntato su un taglio di capelli quasi rasato, colore biondo ossigenato. Anche Cara Delevingne ha optato per un taglio rasato, colore biondo platino, per esigenze di copione.

Moda capelli estate 2017: tagli di capelli corti, pixie, caschetti di tendenza!

Tra i tagli di capelli per l’estate 2017 non mancheranno gli intramontabii caschetti, in tutte le versioni, pari, scalati, con frangia, con effetto liscissimo o in versione wavy. Recentemente la bellissima Lily Collins ha sfoggiato un taglio di capelli corto, un caschetto corto con frangia cortissima, colore nero corvino, stile anni cinquanta.

Moda capelli estate 2017: tagli di capelli corti, pixie, caschetti di tendenza e l’hair contouring!

Tra i tagli di capelli dell’estate 2017 troviamo anche i tagli scalati, per dare volume alle chiome, e di grande tendenza l’hair contouring che, grazie a schiariture mirate, offrirà anch’esso un ottimo effetto volumizzante. Via libera anche ad onde morbide e leggere, per conferire un effetto movimento e volume tutto naturale alle nostre capigliature.

Moda capelli estate 2017: tagli di capelli corti, pixie, caschetti di tendenza! 1 su 14