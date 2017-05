Pensioni, oggi 10 maggio 2017: il nuovo incontro tra governo e sindacati, gli aggiornamenti

Pensioni, oggi 10 maggio 2017. Sul fronte riforma pensioni, oggi, mercoledì 10 maggio 2017 proseguirà presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il confronto fra Governo e Sindacati. Come sottolinea Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, secondo i primi “rumors” di palazzo questi saranno i punti all’ordine del giorno: Ape sociale e volontario (occorre infatti non generare ulteriori ritardi nell’applicazione di queste misure); Q41 per i lavoratori precoci. Il nuovo incontro tra governo e sindacati vedrà la prosecuzione della discussione sulla fase due della riforma delle pensioni, in particolare sulle pensioni future dei giovani.

Oggi nuovo incontro tra governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. I sindacati si dicono preoccupati per il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi, e si augurano che il prossimo appuntamento, previsto per oggi 10 maggio, possa determinare un cambio di passo. Così il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli al termine dell’incontro del 4 maggio: “Da un lato si stenta a chiudere la fase uno, in particolare per quanto concerne l’attivazione dell’Ape sociale e gli interventi per i lavoratori precoci, e dall’altro non si riesce a far decollare la fase due”.

Gli argomenti che dovranno essere discussi nella fase due di riforma delle pensioni saranno: la pensione per i giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere. Vi terremo aggiornati sui primi commenti e sulle prime dichiarazioni rilasciate all’esito del nuovo incontro tra governo e sindacati di oggi 10 maggio 2017 sulla riforma delle pensioni e la fase due.