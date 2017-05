Raoul Bova e Rocio Morales, le ultime news gossip ad oggi 10 maggio 2017!

Raoul Bova e Rocio Morale, le ultime news gossip. Momento molto felice da un punto di vista personale e professionale per l’attore Raoul Bova che è tornato a teatro con lo spettacolo ‘Due’ in cui recita accanto a Chiara Francini. Si tratta di una divertente commedia che racconta il difficile inizio di una convivenza. L’attore ha parlato con il settimanale ‘Io Donna’ delle sue abilità casalinghe, che, a dirla tutta, sono un po’ scarse.”Non sono bravo in casa, cerco di dare il mio contributo ma finisco sempre con l’essere in mezzo ai piedi. Ma una cosa che so fare bene c’è… Preparare la tavola creando l’atmosfera con luci e candele. Me lo ha insegnato la nonna, e quando mia mamma raccoglie i fiori di campo riesco a fare anche delle belle composizioni. Mi piacciono rose, margherite, orchidee…Il mio fiore preferito è il girasole, mi incuriosisce”, ha rivelato Raoul.

Raoul sa però come compensare attraverso il romanticismo. Pur non amando le feste commerciali come San Valentino, Raoul trova spesso occasioni per alimentare il rapporto di coppia con Rocìo Munoz Morales, la sua compagna con la quale ha anche una figlia, Luna. “Sì. Non sono da feste commerciali come San Valentino, preferisco sorprendere tutti i giorni con un fiore, un invito, una tavola ben preparata”, ha raccontato.