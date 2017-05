Riforma delle pensioni, oggi 10 maggio 2017: slitta l’incontro tra Governo e sindacati. C’era molta attesa dai parte dei sindacati per l’esito dell’incontro sulle pensioni con i rappresentanti di Governo, che si sarebbe dovuto tenere oggi. Gli argomenti sul tavolo erano quelli relativi alla seconda fase del confronto della riforma delle pensioni: le pensioni dei giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere. L’attesa era dovuta anche al fatto che nel corso dell’ultimo vertice, tali temi erano stati completamente accantonati per discutere in maniera esclusiva dei decreti dell’ Ape sociale e dei precoci e del parere espresso dal Consiglio di Stato in merito.

Slitta l’incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni.

La riforma delle pensioni ha subito un’altra battuta d’arresta con il rinvio del vertice tra Governo e sindacati. Il segretario confederale della Cgil, Roberrto Ghiselli ha osservato:”Da un lato si stenta a chiudere la fase uno, in particolare riguardo l’attivazione dell’Ape sociale e gli interventi per i lavoratori precoci. Dall’altro lato, non si riesce a far decollare la fase due, nella quale ci si dovrebbe concentrare sulla pensione per i giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere”.

Sembra, inoltre molto difficile che l’Ape sociale e l’intervento per le pensioni dei lavoratori precoci possano entrare in vigore in tempi brevi, nonostante le rassicurazioni del Ministro del lavoro Poletti. La Cgil ha sollecitato il Governo “a rendere operativi al più presto i decreti, visti gli insostenibili ritardi che lasciano nell’incertezza e rischiano di danneggiare decine di migliaia di lavoratori”.