Riforma pensioni 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dal ministro del lavoro Giuliano Poletti che dichiara:“Penso che in questi giorni arriveremo a concludere questa situazione. Abbiamo detto e ribadiamo che chi ha maturato il diritto al primo maggio avrà la possibilità di utilizzarlo liberamente, quindi il fatto di avere una settimana in più o in meno da questo punto di vista non propone problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti rispondendo ai giornalisti in merito un possibile slittamento a luglio dell’anticipo pensionistico.

Riforma pensioni 2017, le novità: le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, commenta così la presa di posizione dell’esecutivo: “Il Governo, con una presa di posizione ufficiale, chiarisca che la pensione che si acquisirà con l’APE sociale avrà decorrenza dal primo maggio 2017, ovviamente nel caso in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti richiesti. Questa decorrenza deve essere garantita indipendentemente dalla data del varo dei Decreti attuativi”. “Apprezziamo le dichiarazioni del ministro Poletti, che vanno in questa direzione – ha proseguito – ma vogliamo sottolineare il fatto che INPS e molti Patronati non accettano le domande dei lavoratori, a causa della mancata emanazione dei Decreti, causando un rilevante allarme sociale.” “Da qui l’esigenza di una comunicazione ufficiale”, ha concluso.

Pensioni, precoci, ultime news ad oggi 10 maggio 2017.

Sul fronte pensioni, durante la manifestazione della Cgil del 6 maggio scorso, il gruppo dei “Lavoratori precoci uniti a difesa dei propri diritti” ha manifestato per rivendicare quota 41 per tutti, flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni. Durante il presidio è intervenuto anche Di Battista, che ha fatto un intervento a favore dei lavoratori precoci. Durante il suo discorso ha detto che “il problema è la sostituzione quotidiana della democrazia con una democrazia bancaria. Qui, un diritto sacrosanto come quello di andare in pensione anche prima dei 41 anni diventa l’occasione per un mutuo o un prestito in banca”. In programma per domani giovedì 11 maggio 2017 un anuova manifestazione a Montecitorio per manifestare per la riforma delle pensioni e l’approvazione, tra le altre, della quota 41 per tutti.

Pensioni, legge Fornero: ultime news ad oggi 10 maggio 2017.

Sul fronte riforma pensioni e legge Fornero, nella serata di ieri su La7 a Dimartedì c’è stato confronto tra l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, il segretario della Fiom Maurizio Landini e l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Nel corso della trasmissione di ieri, Elsa Fornero ha ribadito la sua posizione in merito all’età pensionabile, ed ha affermato che secondo lei 60 anni è un’età troppo bassa per andare in pensione allo stato attuale delle cose, ma ha anche voluto precisare che questo assunto non è valido per determinate categorie di lavoratori, ad esempio per coloro che svolgono lavori usuranti.