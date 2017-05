Riforma delle pensioni, le ultime novità. Si terrà oggi un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni. Il vertice precedente è stato dominato dai decreti attuativi dell’Ape sociale e della misura per le pensioni anticipate dei precoci, con l’analisi delle criticità rilevate dal Consiglio di Stato. L’incontro di oggi dovrebbe iniziare un nuovo inizio nel confronto con l’esame di altri temi sulla previdenza proposti dalle parti sociali: le pensioni di garanzia e la previdenza complementare.

Pensioni anticipate, Ape sociale e precoci.

Per quanto riguarda l’Ape sociale e l’intervento sulle pensioni dei precoci, il Governo sembra intenzionato a recepire i rilievi del Consiglio di Stato, in particolare sulla retroattività al 1° maggio nel caso in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti richiesti. “E’ arrivato il parere del Consiglio di Stato e a Palazzo Chigi abbiamo predisposto i cambiamenti che sono necessari. Consegneremo l’esito finale alla Corte dei Conti”, ha precisato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, a margine di una visita alla Zucchetti di Lodi. Il Ministro ha anche affermato che l’Ape “partirà in questi giorni”.

I sindacati sono scettici sulle reali possibilità che i decreti sulle misure per le pensioni anticipate possano essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in settimana, a causa di tutti i passaggi burocratici necessari. Frattanto, a Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera, sembra necessario un chiarimento ufficiale sulla retroattività al 1° maggio.

Pensioni, contributo di solidarietà.

Michele Poerio segretario generale Confedir e presidente nazionale Feder.s.p.e v. da “le formiche .net”, ha riassunto il suo pensiero in merito al contributo di solidarietà sulle pensioni. In particolare Poerio ha esaminato la questione del contributo di solidarietà applicato alle pensioni superiori a 14-20 e 30 volte il minimo Inps in scadenza il 31/12/2016 e che la legge di bilancio 2017 non ha rinnovato per il prossimo triennio. “Chiaramente ho contestato nel merito e nel metodo tale “tributo” applicato solo ai pensionati e non anche ai lavoratori attivi percettori di analoghe retribuzioni, come, peraltro, deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 116/2013 che ha bocciato con questa motivazione il contributo di solidarietà relativo al triennio 2011-2013, determinandone il rimborso. Decisione successivamente e clamorosamente smentita dalla stessa Consulta”, ha precisato.

Poerio ha contestato anche le affermazioni relative al contributo di solidarietà espresse da Elsa Fornero. “La ex ministra piangente dovrebbe sapere (lo sa anche l’Inps e lo ha confermato un suo direttore, Antonello Crudo, nell’audizione del 10 marzo u.s. in Commissione lavoro della Camera) che le pensioni retributive più elevate con il ricalcolo contributivo subiscono, in genere, un aumento e non una diminuzione”.

Poerio ha preseguito:”La Fornero non considera, inoltre, che le pensioni di tipo retributivo hanno già incluso meccanismi di calmierazione sull’importo della futura pensione, infatti: il rendimento previdenziale decresce al crescere della contribuzione; esistono tetti retributivi e contributivi che hanno analogo significato di “raffreddamento” sul futuro assegno pensionistico; il calcolo delle pensioni retributive si ferma a 40 anni di servizio anche a fronte di carriere più lunghe; già in via ordinaria la indicizzazione automatica delle pensioni in godimento decresce significativamente rispetto agli indici di svalutazione certificati dall’Istat in relazione al crescere della misura dell’assegno”.