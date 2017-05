Stefano Accorsi e Bianca Vitali, ultime news gossip. Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono diventati genitori del loro primo figlio. Per Accorsi si tratta della terza paternità. L’attore ha raccontato a Vanity Fair le sensazioni provate quando ha stretto per la prima volta in braccio Lorenzo, avuto dalla giovane moglie Bianca Vitali.”Una grande emozione. Non ci si abitua mai. Qualcuno mi diceva: ‘Coraggioso, che ti rimetti in ballo’, ma io non avevo questa percezione, forse perché non ho ricordi traumatici dei miei figli da piccoli”, ha detto.

La scelta di diventare di nuovo padre, dopo aver avuto Orlando, 10 anni, e Athena, 7, dalla relazione con Laetitia Casta, è stata presa in maniera del tutto consapevole. “Quando torni ad avere una storia importante, è naturale proiettarsi nel futuro. Non l’avrei mai fatto solo per mia moglie, i figli si fanno in due”, ha raccontato Accorsi.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali festeggiano la nascita del primo figlio!

Il mestiere di padre secondo Stefano si apprende gradualmente: “Ho imparato a diventarlo per fasi. Un lavoro come il mio, senza routine, ti costringe prima ad abituarti a non averla e poi, quando hai una famiglia, a ricostruirtela. C’è voluto del tempo. Ho cercato di essere presente il più possibile con i figli. Gioco con loro, ho riscoperto di recente il frisbee, non amo il calcio perché sono sempre stato negato, non ho neanche una squadra del cuore. Mi rendo conto che in Italia è un handicap…”.