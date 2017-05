Tagli capelli estate 2017, i look e i tagli di capelli agli MTV Awards 2017! Tagli di capelli alla moda e look da imitare sul red carpet dello Shrine Auditorium di Los Angeles per gli MTV Awards 2017. Tra i bellissimi look e tagli di capelli molto ammirato quello sfoggiato da Cara Delevingne, che ha sfoggiato un outfit firmato Saint Laurent, un minidress con paillettes sul décolleté e abbinato a un paio di stivali cuissards. La bellissima Cara ha sfoggiato un taglio di capelli rasato, biondo platino, come quello in versione castano scura di Asia Kate Dillon.

Taglio di capelli medio, un bob con onde stile un pò retrò, infatti, per la bella Zendaya, che ha incantato in un abito principesco con trasparenze, colore greenery, con profonda scollatura sul decilletè e sulla schiena. Bob raccolto per Emma Watson, long bob per Allison Williams, color biondo oro, con fila laterale e beach waves. Taglio di capelli a caschetto per Mary Elizabeth Winstead, che ha optato per un styling mosso, colore castano scuro e frangia leggera aperta al centro.

Alla serata degli MTV Movie and TV Awards 2017, si è confermata la tendenza tagli capelli dell’estate: da un lato i bob in versione la versione allungata del carré, con onde morbide, e da un altro i tagli cortissimi, quasi rasati.

