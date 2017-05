Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Marco e Federica post scelta. Il trono di Uomini e Donne sta ormai giungendo alla fine e ogni tronista dovrà fare la sua scelta. Il primo a salutare gli studi Mediaset è Marco Cartesegna che ha scelto Federica Benincà, dichiarando, durante la puntata, di aver perso la testa per lei, ecco le sue parole: “I miei occhi dicono qualcosa, che ho completamente perso la testa per te“, e via di baci e abbracci tra Marco Cartasegna e Federica Benincà, sulle note di More than a feeling dei Boston: la scelta del tronista è avvenuta nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 9 maggio su Canale5. La coppia non ha ancora pubblicato foto insieme ma Marco e Federica sono stati già avvistati a passeggiare sulle vie di Milano, sorridenti, felici e pronti a farsi immortalare con i fan che li hanno incontrati.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tanta emozione durante la scelta.

La bella corteggiatrice torinese ha condiviso una sua foto con una didascalia indirizzata naturalmente a Marco che non lascia spazio a dubbi su come stiano procedendo i primi giorni trascorsi insieme all’ex tronista: “I want to be the first thing you touch in the morning and the last thing you taste at night. indovinachi”. La corteggiatrice, inizialmente scesa per Marco è diventata bel presto una tra le possibili scelte del tronista. Nel momento della scelta la ragazza era molto tesa, tanto che non riusciva a incontrare lo sguardo del tronista. Marco, invece, ha cercato lo sguardo della ragazza per cominciare la dichiarazione: “Togliti la mano, voglio vedere quegli occhi, che sono la tua fortuna. Oltre a essere bellissimi, in questi occhi vedo una persona sincera e vera” . E al momento dell’incontro degli sguardi il tronista prosegue: “Ci siamo sempre detti che gli occhi dicono qualcosa. Anche i miei occhi, anche se non sono belli come i tuoi, dicono qualcosa, cioè che ho completamente perso la testa per te”.