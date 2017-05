Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip e News 10-15 maggio 2017 – «Boccoli biondi e primavera» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne Trono Over ci mostrano una Tina tutta boccoloni biondi che augura buona primavera a tutti e si appresta a vedere il video di Gemma montato dalla redazione cui segue la consueta esternazione post puntata nella quale una entusiasta Galgani racconta il suo soggiorno a casa di Marco, ricordando quando si è addormentata avvolta dal suo braccio. Inutile aggiungere che la Cipollari nell’interrompere e contrappuntare a modo suo le frasi di Gemma non perde un colpo che è uno…

Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip e News 10-15 maggio 2017 – «Gemma, rubino rosso fiammante…»

“Ci sono degli sviluppi” annuncia poi serafica Maria che – come ci mostrano le anticipazioni e news di Uomini e Donne – fa subito entrare Gemma vestita di “rosso fiammante” con un sorriso che fa intuire i migliori sviluppi. Lei conferma che tutto è iniziato a piccoli passi ma poi è diventata una cascata di passione ed emozioni lei è andata di nuovo a casa di Marco. La Galgani si sente fidanzata, Gianni e Tina si informano sulle loro “notti”, ma lei non si sbilancia e aspetta che il resto lo dica Firpo. «Cosa vi ha raccontato?» chiede Marco ai presenti quando entra, poi ammette di averla baciata in stazione e a lungo. Infine, quando sono arrivati a casa lui ha provato a nascondere la sua “eccitazione”. Gemma però se ne è accorta e così è successo… tutto!