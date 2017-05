Amici 2017 Ed. 16, Ermal Meta traccia un bilancio di Amici e confessa:

Amici 2017 Ed. 16, Ermal Meta parla della sua esperienza come giudice. Ermal Meta sta vivendo un momento molto positivo della sua carriera. Il Vietato morire Tour sta avendo un grandissimo successo, ai suoi concerti c’è sempre un’affluenza grandiosa, e l’esperienza come giudice al talent Amici 2017 Ed. 16 è, a suo parere, molto positiva. Ermal Meta è stato intervistato da Vanity Fair, ed ha dichiarato: “Amici è un ambiente molto professionale. Io sono lì una volta a settimana, per cinque ore, non lavoro con i ragazzi tutti i giorni, ma mi piace molto l’energia dei sogni degli altri. Quando hai davanti qualcuno con un sogno è una cosa bellissima, glielo vedi negli occhi. Ecco, per me questo vale tutta la trasmissione”.

Amici 2017 Ed. 16, Ermal Meta confessa…

Ermal Meta è dunque molto soddisfatto di come sta proseguendo la sua avventura ad Amici 2017 Ed. 16, anche se, ha dichiarato, il suo allievo preferito è già uscito: di chi si tratta? Ermal ha confessato che si tratta della brava e bella Shady: “Mi è spiaciuto che sia uscita Shady. Parlando di voce, è quella che preferivo lì dentro”.