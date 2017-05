Amici 2017 Ed. 16, le dure parole di Emma Marrone contro Mike Bird

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: brutta giornata per Mike Bird. Di nuovo tensioni ad Amici 2017 Ed. 16 per il cantante Mike Bird. Nelle scorse settimane il cantante della squadra Bianca era stato ripreso da Emma, che aveva giudicato la sua esibizione al serale sottotono, e anche dai giudici Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Mike non prese di buon grado le critiche da parte dei giudici, ed in uno sfogo disse di voler andare a casa. Per il cantante si sono ripresentate delle tensioni: Mike non si è presentato alla lezione del mattino in quanto, a causa dell’insonnia, si è alzato molto tardi.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: il rimprovero di Emma Marrone.

Può capitare di non sentire la sveglia, ed infatti non è stata solo l’assenza di Mike a far infuriare Emma. Il ragazzo, giunto a lezione nel pomeriggio, non ha chiesto scusa per la sua assenza. Dopo l’esecuzione di un brano, Emma ha puntualizzato: “Hai cantato bene, è l’atteggiamento che non mi piace. Non ho trovato corretto il fatto che tu non ti sia presentato a lezione e abbia lasciato in aula un professore senza di te. Ti do un consiglio, non trattare con sufficienza gli addetti ai lavori! Non presentarsi in aula a un orario prestabilito è una mancanza di rispetto. Non ti sei alzato? Vai almeno davanti alla telecamera e dì di chiedere scusa all’insegnante Raffaella, che hai avuto un problema e non ce l’hai fatta”.

Mike, sentendo queste parole dure, ha pensato che Emma stesse esagerando, ma a questo punto la coach si è inalberata ancora di più: “Io non sto esagerando niente, ti sto solo dicendo come la penso. Finché sarò qui dentro in questa squadra, vorrei semplicemente che fossero salde due cose: il rispetto e l’umiltà nei confronti del lavoro degli altri”.