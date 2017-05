Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’11 maggio 2017: Ilaria Cucchi ribadisce l’esigenza dell’introduzione del reato di tortura. Ilaria Cucchi, fondatrice e presidente dell’associazione Stefano Cucchi, da anni chiede l’introduzione del reato di tortura. Ilaria Cucchi ha manifestato alla marcia di Pasqua per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale con uno striscione con su scritto “Stop tortura” per chiedere che quello che è accaduto al fratello non accada più a nessuno. “Noi riteniamo che certi temi dal momento in cui riguardano il rispetto, i diritti fondamentali dell’essere umano non possiamo più aspettare. Noi chiediamo a gran voce l’introduzione del reato di tortura in Italia, una legge che non può aspettare, una legge efficace”, disse Ilaria durante la marcia. L’assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento penale è stata censurata anche in sede europea, e forse finalmente in Italia qualcosa si muove.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’11 maggio 2017: il ddl sul reato di tortura torna alla Camera.

In questi giorni si sta molto discutendo sull’introduzione del reato di tortura nel nostro Codice penale. Il disegno di legge prevede una reclusione da 3 a 10 anni per coloro che con violenza, minacce o crudeltà hanno provocato sofferenze fisiche o traumi psichici a persone prive della libertà personale o in condizioni di minorata difesa. Quando chi commette il reato è un pubblico ufficiale in servizio, la pena si aggrava e passa da 5 a 12 anni. Il disegno di legge, però, non è stato esaminato dall’Aula del Senato, ma torna alla commissione Giustizia che dovrà valutare gli emendamenti presentati dai due relatori Enrico Buemi e Nico D’Ascola. La senatrice Maria Cecilia Guerra spiega che “Siamo arrivati a una mediazione accettabile, un giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non può essere considerata tortura l’azione di un pubblico ufficiale nell’ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l’aggravante dell’abuso di potere”.