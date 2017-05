Collezione estate 2017: le proposte di costumi del brand Calzedonia. Si sente già nell’aria l’odore di mare e il desiderio di vacanze è già forte. Ecco le proposte per l’estate 2017 per essere chic e glamour anche in spiaggia. Il brand Calzedonia ha svelato la sua collezione Mare 2017, composta da una miriade di modelli per tutti gli stili: dagli interi chic monocolore, ai bikini dalle fantasie più funny , passando per i due pezzi con listini sui fianchi e quelli a righe o pois per le appassionate del mood retrò. In più, quest’anno sarà possibile personalizzare online i costumi interi color-block con una scritta desiderata come il proprio nome, un nickname o meglio ancora il quello della propria “girlgang”. Nella collezione Calzedonia costumi 2017 spiccano per fantasia e colori i modelli a fascia. Preformati e con leggera imbottitura, i costumi a fascia sono ideali per ottenere una tintarella perfetta in spiaggia o in piscina vista l’assenza di laccetti o spalline.

I modelli di costumi da bagno Calzedonia sono semplici e allo stesso tempo sfiziosi, grazie al gioco di forme e fantasie. Reggiseno con scollatura a cuore per il costume da bagno con stampa etnica abbinato a slip a vita bassa. Brasiliana sgambata senza cuciture invece per il bikini turchese con reggiseno a fascia in tinta unita.

Collezione estate 2017: le proposte di costumi del brand Lovable.

Il brand Lovable propone costumi con dettagli rubati alle spiagge tropicali per farti sentire assolutamente seducente. La tendenza voulants arriva sulle spiagge nel colore più caliente dell’estate. Le righe multicolor diventano glamour grazie al tocco gold della lamina oro. Non posso mancare le proposte in microfibra ricamata effetto sangallo per farti sentire piena di fascino come una vera diva e la classe del pizzo effetto uncinetto e l’eleganza del turchese.