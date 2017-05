Pensioni anticipate e precoci, le ultime novità. Si svolgerà questa mattina a Roma davanti a Montecitorio la manifestazione organizzata dal gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” per rivendicare la Quota 41 per l’accesso alle pensioni. La richiesta alla base della manifestazione è quella di ottenere che si possa andare in pensione una volta raggiunti 41 anni di contributi versati, senza vincoli anagrafici. Le altre istanze, sempre relative alle pensioni sono: sono flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, redistribuzione della ricchezza facendo pagare stavolta chi ha di più ed ha dato di meno e separazione della previdenza dall’assistenza.

Le ultime iniziative dei precoci e la petizione online.

Le richieste sulle pensioni dei precoci sono state portate in piazza anche nel corso della manifestazione della Cgil dello scorso 6 maggio. Al gruppo dei manifestanti appartenenti ai “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” si è unito Alessandro Di Battista, deputato del M5S, il quale ha criticato la scelta del Governo di legare le pensioni anticipate ad un prestito bancario, rivendicando la Quota 41 per andare in pensione.

E’ attiva una petizione online per ottenere la calendarizzazione e la discussione della proposta di legge 857 con primo firmatario il presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano. Allo stato attuale mancano ancora 14.183 firme per raggiungere quota 50.000. Il Ddl 857 prevede la possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni di età e 35 anni di contributi versati, con una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo, fino ad un massimo dell’8% in caso si consideri l’anticipo massimo, fissato in quattro anni. Per i lavoratori precoci, invece, si prevede il raggiungimento del diritto alla pensione con Quota 41, ossia con 41 anni di versamenti contributivi, senza vincoli anagrafici e penalizzazioni.