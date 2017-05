Pensioni anticipate, Ape e precoci: le ultime novità sui decreti attuativi. Le ultime novità sui decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate, Ape sociale e l’intervento per i lavoratori precoci vengono dal Ministro del lavoro Giuliano Poletti. Al deputato della Lega Nord, Roberto Simonetti, che ha chiesto spiegazioni nel corso del question time alla Camera, circa “lo stato dell’arte dell’Ape sociale e dell’Ape volontaria”, Poletti ha risposto che decreti attuativi dell’Ape social saranno inviati alla Corte dei Conti “prevedibilmente” oggi, per la prescritta registrazione.

“L’allungamento dei tempi di adozione dei decreti si giustifica in ragione della complessità delle procedure. Sullo schema attuativo dell’Ape sociale infatti sono pervenute numerose osservazioni da parte del Consiglio di Stato e sulla base di esse sono state apportate le modifiche necessarie prima dell’invio del testo”, ha chiarito il Ministro.

Ma per evitare che i ritardi sulle misure per le pensioni anticipate si ripercuotano sui lavoratori, il Ministro del lavoro ha assicurato che:”Nello schema di decreto è stato previsto che a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la prestazione richiesta (Ape agevolata), l’erogazione della prestazione sia retrodatata al 1° maggio, sempre che l’interessato abbia tutti i requisiti necessari”.

Pensioni, Ape volontaria. I chiarimenti di Poletti.

Sempre in tema di pensioni e di anticipo pensionistico, Poletti ha chiarito che lo schema di decreto dell’Ape volontaria è stato predisposto e sarà trasmesso a breve al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Il Ministro ha sottolineato, inoltre, che “sono stati preventivamente predisposti per l’Ape agevolata e quella volontaria gli atti previsti, al fine di contenere al minimo i tempi di attivazione successivi ai decreti stessi”.

Pensioni anticipate, Ape social e precoci. Le precisazioni di Furlan (Cisl).

Sempre in tema di pensioni anticipate e precoci, Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, ha commentato la vicenda dei ritardi dei decreti attuativi, affermando:”Ci sono ritardi tecnici ingiustificabili, ne siamo consapevoli, ecco perchè diciamo che bisogna assolutamente accelerare tutti gli iter burocratici che sono a capo di questi ritardi. Abbiamo aperto il secondo tavolo esattamente come avevamo prefigurato nell’ accordo che un alcuni mesi fa abbiamo fatto con il Governo- ha precisato la Segretaria della Cisl. Questo secondo tavolo innanzitutto deve prefigurare quale futuro si prospetta per la pensione dei nostri giovani”.

Riforma delle pensioni, rinviato l’incontro tra Governo e sindacati.

E’ stato rinviato l’incontro che doveva tenersi ieri sulle pensioni tra Governo e sindacati. Ancora uno slittamento per l’inizio della seconda fase della riforma delle pensioni, frutto del confronto tra l’esecutivo e le parti sociali. Gli argomenti su tavolo del confronto sono diversi:le pensioni dei giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere. Finchè non entreranno in vigore tutte le misure del pacchetto pensioni previste nella legge di bilancio 2017, è probabile che la loro disamina debba attendere.