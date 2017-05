Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti fungono da protagonisti. La primavera è la stagione che più di tutte fa venire voglia di rinnovare il proprio hair look, lasciatevi ispirare dai tagli capelli corti. Le protagoniste della stagione estiva saranno le chiome corte, per avere un look sbarazzino. Il taglio in questione è facile da portare e poi è perfetto su ogni tipologia di volto. Il pixie cut, il taglio boyish, il taglio a scodella o il bob molto corto, non ne vogliono proprio sapere di andare in pensione. Si può optare per un taglio corto classico, oppure per un effetto strutturato, molto di tendenza e amatissimo dalle wet addicited, o ancora per uno spettinato “rock and roll” o per un rasato laterale dal gusto tribale o per un ciuffo più o meno lungo laterale molto chic.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il pixie cut.

Il pixie cut o conosciuto anche con il nome di ‘taglio alla folletta’ e può essere portato alla garçonne oppure sfilacciato, dipende da gusti. Pochi mesi fa abbiamo visto una star hollywoodiana cedere a questa tendenza, si tratta della bella Scarlett Johansson. I suoi capelli cortissimi e androgini hanno suscitato molta ammirazione da parte del pubblico e di altre star che l’hanno imitata. Per chi si lascerà tentare dalla chioma corta, ricordiamo che la moda attuale suggerisce di portare i capelli corti in maniera sbarazzina e naturale. Per ottenere questo effetto basta sfilacciare i capelli oppure scalarli leggermente.

