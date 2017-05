Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la notte di passione tra Marco e Gemma. Lunedì 8 maggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e i protagonisti indiscussi sono stati Gemma Galgani e Marco Firpo. Le ultime news e anticipazioni ci svelano quello che è accaduto durante questa fase di riposo di dame e cavalieri dal trono over! Gemma e Marco si sono incontrati di nuovo e hanno trascorso delle belle giornate insieme. In studio è Gemma a entrare per prima. Per l’occasione ha scelto un vestito rosso fiammante, il rosso della passione e racconta che le cosa vanno benissimo tra lei e Marco, parlando di “sviluppi interessanti”. I due fino a qualche settimana fa non erano mai riusciti ad andare oltre a un forte rapporto di amicizia, anche per il legame importante che Gemma Galgani ha avuto con Giorgio Manetti. Ma questo week end si è accesa una speranza.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: come andrà a finire?

A iniziare a parlare è Marco, che chiamato al centro studio racconta la sua versione dei fatti, precisando subito che al momento non considera Gemma la sua fidanzata ma che le cose stanno andando come lui non aveva previsto. Gemma è una donna diversa da quello che lui pensava, è anche molto diversa dalla persona che era a settembre. Marco spiega che c’è stato un bacio molto passionale alla stazione quando lui è andato a prenderla, poi ci sono state delle coccole e lui aveva provato a resistere alla tentazione ma Gemma non si è lasciata scappare il momento. Quindi alla fine non si è fermato… e la volta di Gemma e la signora racconta di incontri piacevoli fatti in compagnia di Marco che le ha anche presentato la sua mamma. Lui però parla di una “piacevole vacanza” per descrivere il periodo che sta vivendo. Gemma non gradisce questa espressione. Così Marco Firpo si fa subito perdonare sottolineando quanto trovi piacevole Gemma. Fuoco di paglia o l’inizio di un amore? Per saperlo non ci resta che attendere.