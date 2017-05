Verissimo, anticipazioni news e ospiti di sabato 13 maggio 2017 – «Ospiti i ragazzi di Amici 16» – Il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin ci propone una puntata speciale di Verissimo con tutti i ragazzi della scuola di Amici 16 in corsa per la vittoria finale: Andreas, Riccardo, Federica, Mike Bird, Sebastian e Thomas, i magnifici sei ancora in gara. Lo speciale dedicato al talent show, andrà in onda sabato 13 maggio 2017 come semprelle 16.10 su Canale 5. La Toffanin è stata agli studi Elios della scuola più famosa della tv, per ripercorrere, insieme alla conduttrice Maria De Filippi, i coach e gli allievi, tutta la sedicesima edizione di Amici con tutte le interviste e i retroscena del caso.

Secondo le anticipazioni e news di Verissimo i ragazzi hanno prima avuto modo di esibirsi con inediti e balletti, per poi assistere a brevi video sul loro percorso al serale. Inoltre, i componenti della squadra bianca e della squadra blu hanno fatto una bellissima sorpresa alle loro coach, Emma ed Elisa: una lettera che ha lasciato le cantanti felici e commosse.Nello speciale di Verissimo, spazio anche alla giuria con le interviste a Ermal Meta e Ambra Angiolini e ai due ballerini del programma, supporter dei ragazzi e conduttori del daytime su Real Time: Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. A loro è stato dedicato un emozionante video che ha mostrato le immagini del loro lungo percorso dentro il programma, partendo dagli inizi.