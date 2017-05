Amici Ed. 16 2017, le ultime news: il ritorno di un giudice speciale. Siamo giunti all’ottava puntata di Amici Ed. 16 2017 e la finale è sempre più vicina e mentre sabato 6 maggio andava in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, negli studi Elios di Roma si registrava la nuova puntata. Il quinto giudice che affiancherà Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti sarà Sabrina Ferilli. L’attrice tornerà per la quinta volta nel ruolo di giudice ad Amici. Un ritorno decisamente molto apprezzato dal pubblico e anche dalla De Filippi, la quale sembrerebbe che non avesse voglia di rinunciare alla presenza della Ferilli nel cast di questa sedicesima edizione, tuttavia ha dovuto farlo perché l’attrice aveva degli impegni di lavoro improrogabili sul set.

Amici Ed. 16 2017, le ultime news: gli ospiti dell’ottava puntata.

Per quanto concerne gli altri ospiti musicali, invece, entreranno in studio i London Grammar, trio britannico di genere trip hop composto dalla cantante Hannah Reid, dal polistrumentista Dot Major e dal chitarrista Dan Rothman. Oltre a loro ci sarà anche Giorgia. Non mancherà poi lo sketch di Luca e Paolo, alle prese con un altro brano musicale ironico.