Amici 2017 Ed. 16 Semifinale: anticipazioni, ospiti, giudice e finalisti!Grandissima attesa per la semifinale di Amici 2017 Ed. 16 che verrà registrata domani, e che verrà messa in onda il 20 maggio 2017. Dopo la registrazione dell’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 accedono alla semifinale Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu. Domani scopriremo il nome dei concorrenti che avranno accesso alla Finale di Amici 2017 Ed.16.

Secondo le ultime anticipazioni e news di Amici 2017 Ed. 16, la puntata finale di Amici 2017 Ed. 16 dovrebbe andare in onda alla fine di maggio, ossia sabato 27 maggio, in diretta su Canale 5, ma i rumors parlano anche dei primi giorni di giugno, Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle ultime news sulle ultime puntate e sulla finale di Amici 2017 Ed. 16. Nella semifinale di Amici 2017 Ed. 16 probabilmente verrà decretato il vincitore della categoria ballo, tra Sebastian e Andreas. Scopriremo tutti i finalisti e soprattutto scopriremo se verrà scelto il vincitore del ballo di Amici 2017 Ed.16.

Dopo l’eliminazione di Thomas nell’ottavo serale, Sebastian, Mike Bird, Federica, Riccardo, Andreas sono ufficialmente i semifinalisti che si esibiranno per giocarsi la finale di Amici 2017 Ed. 16. Intanto, dopo l’eliminazione di Thomas, su Twitter e sul web non sono mancate le proteste dei fans. Un altro duro colpo per Emma Marrone ci sarà nell’ottavo serale, la quale in questi giorni, dopo l’eliminazione di Shady, ha dovuto discutere anche con Mike Bird, per alcuni suoi comportamenti giudicati pochi rispettosi dalla coach.

Tra poche ore scopriremo chi saranno gli ospiti della semifinale, il quinto giudice che affiancherà Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Daniele Liotti nel nono serale e chi saranno i finalisti di Amici 2017 Ed. 16. Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle ultime news della finale di Amici 2017 Ed. 16.