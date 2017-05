Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 12 maggio 2017: il rischio di radicalizzazione nelle caraceri. Il deputato del Partito Democratico Luigi Lacquaniti nelle scorse settimane è stato intervistato da Radio Radicale. Oltre ad aver parlato delle condizioni di vita all’interno delle carceri, il deputato ha parlato di un altro grande problema degli istituti penitenziari: spesso nelle carceri c’è il problema dell’arruolamento di nuovi potenziali terroristi. “Per questo”, ha spiegato Lacquaniti, “dobbiamo garantire carceri moderne che svolgano la loro funzione di rieducazione ma che allo stesso tempo garantiscano i diritti minimi come quello di libertà religiosa: facendo questo, combattiamo anche il terrorismo”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 12 maggio 2017: il progetto di Shady Hamadi.

Secondo i dati ufficiali dell’amministrazione penitenziaria sarebbero una venti ai detenuti islamici radicalizzati in Piemonte. Per evitare nuovi arruolamenti all’Isis, lo scrittore italo-siriano Shady Hamadi sostiene che servono libri, cultura, dialogo religioso, possibilità di praticare in strutture idonee la propria fede e prospettive di futuro. Lo scrittore sta lavorando al progetto “Adotta uno scrittore” all’interno del Ferrante Aporti, il carcere minorile di Torino. “Sono uno dei primi scrittori arabofoni che riesce a entrare in carcere e parlare coi ragazzi che parlano la mia lingua. Il contatto con loro è stato importante”, ha commentato Hamadi. “Non ho trovato persone radicalizzate, ma c’è molta disperazione e la mancanza di aspettative per il futuro rischia di spingerli tra le braccia di chi fa proselitismo. Serve un impegno delle istituzioni per dare un futuro ai minori che escono dal carcere Vorremmo mettere in piedi un percorso sistematico per la deradicalizzazione”.