Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2017 – «Il matrimonio di Brooke e Bill e i nervi di Rodge» – Secondo le anticipazioni di The Bold And The Beautiful, edizione italiana, basate sulla trama delle puntate da lunedì 15 maggio a sabato 20 maggio 2017 della madre di tutte le soap opera, il matrimonio tra Bill e Brooke potrebbe essere di nuovo a rischio, messo in discussione ancora una volta da parte di Ridge: come si comporterà “il sarto” (come lo chiama Dollar Bill Spencer), di vedere la donna di cui è da sempre innamorato andare sposa al suo acerrimo rivale in tutto?

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 maggio 2017, mostrano in particolare l’opera di persuasione di R. J. Forrester nei confronti di suo padre Ridge Senior affinché mandi a monte l’imminente matrimonio tra Brooke e Bill. Spinto dal figlio lo stilista prende coraggio, e confessa dinanzi a tutti alla Logan i suoi sentimenti. Spencer allora decide – nonostante il parere contrario della stessa Brooke – di rinviare le nozze.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, intanto, Nicole, dopo aver a suo tempo fatto nascere la piccola Lizzy, decide per la seconda volta di accontentare Rick e Maya, accettando di fare ancora da madre surrogata per loro. Quando Zende viene a saperlo, la lascia e chiede a Sasha – che è sempre lì in agguato – di accompagnarlo alle Hawaii. Quando però riceve una telefonata da Nicole, ascolta qualcosa che gli fa cambiare idea. E mentre alla Forrester viene il momento dei festeggiamenti per Halloween, Wyatt – quasi in tema con la celebrazione – parla a Quinn del piano di Ridge per appropriarsi delle quote dell’azienda…