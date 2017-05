Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 – «William ferma Adrian» – Abbiamo già visto attraverso le nostre anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, come Adrian voglia andare alla polizia per denunciare i crimini del suo defunto padre Hagen, ma William ha paura che sua madre venga accusata di complicità con il sicario. Adrian comprende che l’unico modo per affrancarsi dalle malefatte del padre è la vendita delle azioni del Fürstenhof. Desirée ovviamente non approva!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 – «Una bellissima serata»

Attraverso le nostre anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, relative alle puntate di questo fine settimana, vediamo che Clara e William passano una bellissima serata insieme. Clara pare sul punto di innamorarsi del fratello di Adrian. Dopo aver trascorso la notte con David, Tina si sente in colpa e sta male pensando ad Oskar, eppure deve ammettere che il giovane Hofer le è tutt’altro che indifferente!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 – «Ancora l’uovo di Fabergé!»

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Andrè viene a sapere che l’Uovo di Fabergé è stato venduto al mercato nero. Desirée finge di essere d’accordo con Adrian sulla decisione di cedere le azioni e lui ne è spiazzato! Friedrich fa ad Adrian un’offerta davvero unica. Charlotte ed i fratelli Konopka cercano di ottenere le quote di Lechner. Intanto a Desirée non va giù che Beatrice diventi la nuova ‘First Lady’ del Fürstenhof. Grazie a Clara, Adrian decide di non vendere le azioni a Friedrich. Nils si sente immensamente in colpa e decide di raccontare la verità a Charlotte, ma Natascha lo anticipa, confessando alla donna di aver invano cercato di sedurre il suo uomo.