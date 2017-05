Anticipazioni Un posto al sole le trame delle puntate della settimana del 15, 16, 17, 18 e 19 maggio 2017 – «Marina e Roberto fra tradimenti e sospetti» – Le nuove anticipazioni delle puntate di Un posto al Sole, incentrate sulle trame delle puntate in onda dal 15 al 19 maggio 2017, portano al centro della scena la relazione clandestina tra Marina e Matteo, che provoca i sospetti di Roberto Ferri. La situazione tra Marina e Roberto si fa critica: il manager offende sua moglie e – poiché sospettare che la Giordano abbia una relazione con Matteo – inizia a seguirla.

Anticipazioni Un posto al sole trame puntate della settimana del 15, 16, 17, 18 e 19 maggio 2017 – «Il legal marketing di Niko e Ugo»

Ma non è tutto. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole lo stesso Matteo non ci sta ad essere confinato nel ruolo di semplice amante della Giordano, e pretende di essere di più per lei. Nel frattempo Niko e Ugo cercano nuovi clienti per lo studio, avvalendosi anche dell’aiuto di Renato. Inoltre tra Viola ed Eugenio si scatenano aspre discussioni a causa dei loro pareri discordanti su come affrontare questa difficile gravidanza.

Anticipazioni Un posto al sole trame puntate della settimana del 15, 16, 17, 18 e 19 maggio 2017 – «Il coraggio di Angela e Giulia»

Le anticipazioni di Un posto al sole ci mostrano inoltre Angela e Giulia rischiare perfino loro incolumità pur di portare avanti il loro impegno nel progetto di lettura in carcere. Frattanto, Guido decide di affittare la casa della compianta mamma Lucia e presto trova un nuovo inquilino. Infine, Silvia comunica ad Andrea e Arianna che la sua carriera di scrittrice è finita.