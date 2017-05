Anticipazioni Una vita – Acacias 38 tutte le trame delle puntate della settimana 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2017 – «Teresa blandisce Úrsula» – Secondo le anticipazioni di Una vita, edizione italiana di Acacias 38, basate sulla trama delle puntate da lunedì 15 maggio a sabato 20 maggio 2017 della soap opera di Aurora Guerra, Teresa (Alejandra Meco) cerca di ricavare nuove informazioni da Úrsula (Montserrat Alcoverro), facendole capire che Cayetana (Sara Miquel) potrebbe presto licenziarla.

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Martín viene informato da Pablo sul modo di ritrovare Casilda (Marita Zafra), che risulta irreperibile a causa di Fatima. Il rapporto tra Leandro (Raul Cano) e Victor (Miguel Diosdado), ora che sanno di essere padre e figlio, incomincia lentamente a instaurarsi e a funzionare. Humildad (Monica Portillo) mette in seria difficoltà Mauro (Gonzalo Trujillo) e Teresa chiedendo all’ex fidanzato e alla donna se si frequentano.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 riferiscono che Mauro e Teresa, per non ferire Humildad, non le dicono la verità sul loro rapporto. I due tengono d’occhio Úrsula con l’intento di scoprire dove sono i cadaveri di Manuela e Germán, ma sono costretti a cercare alloggio in una pensione a causa di un acquazzone improvviso e violento. Un ultimo colpo di scena ci rivelano le anticipazioni di Una Vita: l’arresto di Úrsula, che Mauro compie proprio davanti agli occhi di Cayetana!