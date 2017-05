Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le ultime dichiarazioni di De Martino da Costanzo! Tra gli ospiti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show c’era anche Stefano De Martino. Il ballerino, come praticamente ad ogni apparizione televisiva, non ha potuto fare a meno di rispondere alle domande sulla ex Belen Rodriguez. Stavolta l’ex concorrente di ‘Amici’ ha rivelato che da un po’ di tempo il suo rapporto con la showgirl argentina, è abbastanza equilibrato, sicuramente più di quando stava con lei.

“Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano. Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme”, ha rivelato Stefano. Poi parlando del tema ‘tradimenti’, De Martino ha detto che se si riesce a togliere il ‘fascino del proibito’, le ‘corna’ sono meno probabili. “Qua non diciamo il tradimento chi lo pratica, lo ha praticato e chi lo praticherà. Il fascino del tradimento è che è vietato… Forse questo è un modo per tenersi strette le persone: se vuoi tradirmi fallo”, ha detto. Rispondendo alla domanda di Maurizio Costanzo sulla scarsa puntualità dell’ex moglie, che si era presentata in ritardo anche ad una recente registrazione del programma del giornalista, ha scherzato: “Anche in quanto donna non era mai puntuale…”.