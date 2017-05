La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 12 Maggio 2017. Il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici La prova del cuoco, è in onda dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Tante ricette verranno proposte per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune.

La prova del cuoco: anticipazioni, ricette e sfide.

Attendendo le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella puntata de La prova del cuoco di ieri 11 Maggio 2017 abbiamo visto la preparazione di una ricetta veloce, perfetta per un aperitivo sfizioso. Il maestro insegnava come realizzare un arrosto “burger” estivo, da portare anche nelle gite, utilizzando la pancia di vitello. La carne veniva poi farcita con speck ed una salsina verde a base di formaggio. Come desser è stato proposto un dolce semplice e gustoso: la torta di carote e mandorle. Sono stati utilizzati tutti ingredienti naturali e genuini, anche per la lievitazione, dove al lievito chimico veniva ad essere sostituito con il cremore di tartaro.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 11 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri del La prova del cuoco la squadra del pomodoro rosso presentava delle crespelle con fagiolini e patate, proposto con rotoli di scottona e melanzane, mentre quella del peperone verde gareggiava con fiori di zucca ripieni e fritti e rotoli di sgombro con crema di patate ed asparagi. A vincere la sfida è stata la squadra del peperone verde, suggellando così il pareggio. Attendiamo di conoscere il verdetto della sfida definitiva di oggi. Appuntamento alle 11:40 con La prova del cuoco in diretta su Rai 1.

La prova del cuoco: la sfida e le ricette di oggi 12 Maggio 2017.

La prova del cuoco, le ricette di oggi e la sfida dei cuochi di oggi 12 Maggio 2017 hanno visto scendere in gara oggi la squadra del pomodoro rosso con il risotto di rapa rossa e le triglie con le pesche da un lato, e la squadra del peperone verde con gli spaghetti alla chitarra con radicchio e prosciutto cotto e faraona con peperoni. La sfida viene vinta con il punteggio di 5 a 4 dal Peperone verde! Appuntamento con la Prova del cuoco per lunedì 15 maggio 2017 alle 11:40.