Collezione primavera/estate 2017: le proposte di gonne lunghe del brand Benetton. La nuovo stagione è ormai vicina e per la nuova collazione primavera/estate 2017 non potevano mancare le proposte di uno capo iper femminile, ri-visionata in diversi colori, fantasie e materiali: la gonna lunga. La nuova collezione del brand Benetton lancia proposte di gonne lunghe in leggera mussola 100% cotone, caratterizzata da tagli obliqui messi in evidenza da punti decorativi a contrasto.

Presenta morbido elastico in vita a contrasto, da cui parte l’arricciatura, e due tasche sui fianchi. Fodera in 100% cotone lunga fino al ginocchio. Per le più romantiche altra alternativa è la gonna lunga fluida a fantasia floreale all over con morbido elastico in vita. Presenta una maxi balza sul fondo e una fodera interna lunga sino alla balza. Per un look più serioso la gonna lunga in 100% viscosa, con due tasche inserite nei fianchi e due pinces dietro. Chiusura con zip laterale nascosta e doppio gancetto farà al caso vostro.

Collezione primavera/estate 2017: le gonne longuette firmate OVS.

Per la nuova collezione primavera/estate 2017 le propose di gonne longuette del brand OVS sono disponibili in un’ampia selezione di modelli, si adattano a ogni stile e sono perfette con un top per un look informale, o una camicia, per un look da ufficio. Abbiamo la gonna plissettata elasticizzata tinta unita. Vita elasticata. Stampa a contrasto sul fondo. La gonna longuette in puro cotone. Vita elasticata. Leggero motivo a pieghe. Molto romantica la gonna a balze tinta unita. Chiusura con zip sul retro. Molto chic invece è la proposta di gonna longuette con vita elasticata. Leggero motivo a pieghe. Fodera in tinta. Fantasia camouflage.