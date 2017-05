Riforma pensioni 2017, oggi 12 maggio: le news su Ape, decreti attuativi, anticipo pensionistico, lavoro

Riforma pensioni 2017, oggi 12 maggio: le news su Ape, decreti attuativi. I decreti attuativi dell’Ape social saranno inviati “prevedibilmente” al vaglio della Corte dei Conti per la registrazione. Ad assicurare che il percorso sull’indennità di accompagnamento alla pensione volontaria è in via di conclusione è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time. Una partenza rallentata, originariamente prevista il 1 maggio, dovuta alla complessità delle procedure legate all’Ape social ma che non si ripercuoterà sui futuri pensionati perché il governo, anche su indicazione del Consiglio di Stato, ha assicurato come l’erogazione del beneficio sarà retrodatato al 1 maggio a prescindere dalla data delle domande presentate.

“L’allungamento dei tempi si giustifica dalla complessità delle procedure. Sullo schema attuativo dell’ape social infatti sono pervenute numerose osservazioni da parte del Consiglio di Stato e sulla loro base sono state apportate le modifiche necessarie prima dell’invio del testo, che avverrà prevedibilmente domani, alla Corte dei Conti ai fini della registrazione”, ha spiegato il ministro. E a garanzia dei pensionandi nello schema di decreto è stato previsto, aggiunge Poletti, “che a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’ape social, l’erogazione della prestazione sia retrodatata al 1 maggio, sempre che il soggetto in questione abbia i requisiti necessari”.

L’Ape social è all’ultima curva prima del traguardo, mentre per l’Ape volontaria siamo sulla pista di partenza”. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, lo afferma in occasione di un convegno sulla crisi dell’industria del cemento. Poletti, poi, ribadisce che l’Ape social partirà comunque dal 1 maggio, “anche se la domanda là si farà a luglio. Ora il provvedimento è al parere della Corte dei Conti”. Per l’Ape volontaria, invece, il ministro sottolinea che “la strada è più complicata. Dobbiamo costruire la rete. C’è una complessità degli strumenti. Ci stiamo impegnando al massimo”. Quanto alla possibilità che misure post voucher siano ricomprese nella prossima manovrina, Poletti risponde così ai cronisti: “Non so se andrà nella manovrina. Dipende dal passaggio della fase parlamentare e dall’ordine del giorno. Noi stiamo lavorando e l’impianto è conosciuto”.

“Sull’Ape sociale il ministro Poletti ci ha annunciato che siamo ‘all’ultima curva’. Ce lo auguriamo di cuore, anche perché siamo in forte ritardo e cresce la preoccupazione tra i lavoratori che aspettano di andare in pensione e che sono rimasti senza reddito. Come si sa, per ‘uscire’ illesi da una curva quando si è in auto, occorre accelerare per non ‘uscire’ di pista”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Ci auguriamo – prosegue – che questo avvenga. Preoccupa invece il fatto che, per quanto riguarda l’Ape volontaria, siamo appena all’inizio nell’attuazione del Decreto. Ogni ritardo nella applicazione delle normative blocca nel posto di lavoro migliaia di persone e rallenta il ricambio occupazionale a svantaggio dei giovani. Dobbiamo recuperare il tempo perduto”. “Infine, ci fa invece piacere che Poletti abbia annunciato che occorra trovare soluzioni più eque per l’edilizia. La norma della ‘continuità lavorativa’ richiesta per andare in pensione, fa a pugni con un settore caratterizzato da attività discontinue come quello delle costruzioni. È giusto pensare di migliorare la legge. Va fatto rapidamente”, conclude.

Cesare Damiano manifesta anche soddisfazione per l’approvazione, in terza lettura al Senato, dello Statuto del lavoro autonomo. “Si tratta di un importante passo avanti – sottolinea Damiano – che riconosce a questi lavoratori diritti e tutele precedentemente appannaggio del solo lavoro dipendente: tra questi, maternità, malattia, deducibilità delle spese di formazione e ammortizzatori sociali per i collaboratori coordinati e continuativi”. “Il testo del Governo – prosegue – è stato migliorato prima al Senato e poi alla Camera: a Montecitorio è stata introdotta la Dis.Coll strutturale, dal primo luglio di quest’anno, per collaboratori, borsisti e assegnisti dell’Università, e il riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per lo Smart working. Adesso la battaglia deve continuare, a partire dall’equo compenso per le libere professioni, al fine di migliorare questo primo importante risultato”.

Pensioni, gli ultimi dati Inps sugli importi medi degli assegni pensionistici.

Diminuisce il numero di pensioni, aumenta, anche se di poco, l’importo medio dell’assegno, che rimane sempre molto basso. Gli ultimi dati dell’Inps per quanto riguarda i dipendenti privati (esclusi dunque i dipendenti pubblici ex Indap e anche quelli dello spettacolo, ex Enpals) dimostrano che anche in Veneto l’articolato mondo della previdenza riserva di anno in anno importanti cambiamenti. Lo evidenzia una nota della Cgil Spi del Veneto. Nel 2017 in Veneto l’importo lordo medio mensile è di 891,50 euro, una cifra ancora molto bassa. Guardando ai pensionati veneti (e non alle pensioni), uno su tre (circa 412 mila anziani) vive con meno di mille euro lordi al mese e fra questi più di 110 mila ricevono un assegno inferiore ai 500 euro mensili.