Pensioni, precoci e quota 41. Le pensioni sono state al centro della manifestazione che si è svolta ieri a Roma, davanti a Montecitorio, organizzata dal gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”. I partecipanti all’evento hanno ribadito con forza al Governo la richiesta di istituzionalizzare la Quota 41, ossia 41 anni di versamenti contributivi, come unico requisito per poter accedere al pensionamento. Le altre richieste dei precoci sono: sono flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, redistribuzione della ricchezza “facendo pagare stavolta chi ha di più ed ha dato di meno” e separazione della previdenza dall’assistenza.

Pensioni anticipate ed Ape agevolata. La protesta degli edili.

Una nuova manifestazione con tema le pensioni, ma anche il lavoro e la sicurezza, è stata indetta per il 25 maggio dai sindacati degli edili FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e si terrà nelle piazze di Roma, Bari, Bologna, Cagliari e Palermo. I lavoratori dell’edilizia saranno nelle piazze per rivendicare il diritto ad accedere realmente alla pensione dopo anni passati sulle impalcature, per la sicurezza, per il lavoro e per il rinnovo dei contratti, per una seria lotta al lavoro nero.

I sindacati del settore, sul tema delle pensioni e dell’Ape, in particolare, affermano: L’Ape agevolata ha rappresentato un passo avanti positivo nella vertenza intrapresa dal sindacato sul versate pensionistico ma, per come oggi è concepita la normativa, rischiano di essere pochissimi gli operai edili over 60 che potranno accedere all’Ape Agevolata, in quanto 36 anni di contributi di cui gli ultimi 6 continuativi sono requisiti eccessivi per chi, strutturalmente, lavora con discontinuità. Anche la proposta di modificare i 6 anni in almeno 6 sugli ultimi 7, seppur migliorativa, non allargherà certo le possibilità a molti, essendo oltre 23 mila gli operai edili over 60 ancora sulle impalcature che hanno una media di 15 settimane di non lavoro l’anno”.

Per FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil: “Mandare in pensione operai edili over 60 non è quindi solo un atto di giustizia, per evitare anche i tanti incidenti tragici che colpiscono in particolare gli operai più anziani, ma anche un modo per favorire le assunzioni di migliaia di giovani tecnici preparati ad affrontare le sfide di un’edilizia sempre più di qualità. Ma perché questa riforma trovi la giusta applicazione per tutti i lavoratori edili, bisogna impedire la fuga dal CCNL edile verso contratti economicamente più convenienti, che oltre a ridurre il salario dei lavoratori impediscono di fatto la corretta individuazione dei lavoratori che hanno diritto all’accesso all’Ape agevolata”.

Riforma delle pensioni, Ape e sostenibilità.

Secondo quanto riportato da “Il Sole 24 ore”, la riforma delle pensioni che è in atto produrrà nel primo triennio di applicazione delle misure una spesa pensionistica di 9,2 miliardi in termini cumulati ed è destinata a crescere. Secondo il Def la spesa per le pensioni passerà da 264,1 miliardi del 2017 a 287,6 del 2020, con un tasso di crescita annuo che va dall’1,3% del 2017 al 3% del 2020. Verrà meno, inoltre, il contenimento delle uscite dovuto alla modesta inflazione cui le pensioni sono indicizzate e la vita media continuerà ad allungarsi, con conseguente aumento del numero dei pensionati a cui erogare l’assegno pensionistico.