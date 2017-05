Roma, esplosione in strada. Nessuna pista esclusa

Esplosione in strada a Roma. Questa mattina si sono verificate due esplosioni a Roma, in via Marmorata, nei pressi dell’Ufficio Postale. Le esplosioni sono avvenute in rapida successione: si è avvertita la prima e poi la seconda, decisamente più potente. I vigili del fuoco si sono prontamente recati sul posto, verificando il danneggiamento di una vettura. I passanti e gli utenti dell’Ufficio Postale hanno riferito di avere visto delle fiamme sprigionarsi tra due auto.

Per il momento non si esclude nessuna ipotesi: dal pacco carta ad un ordigno vero e proprio, anche se sembra sempre più verosimile che a provocare le esplosioni siano stati due pacchi contenenti liquido infiammabile. L’area è stata transennata per consentire alla polizia ed agli artificieri i rilievi del caso. Non sono state segnalate vittime o feriti a seguito dell’esplosione.