Tagli di capelli e tendenze primavera/estate 2017: le colorazioni più chic. Con l’arrivo della bella stagione state pensando di cambiare il vostro look? Il punto di partenza è un nuovo taglio di capelli abbinato con una colorazione che lo risalti. Per i capelli nel 2017 le regole si invertono: sì a colori fintissimi e totalmente innaturali. La moda in tema di capelli dell’estate 2017 premia tendenze molto diverse tra loro, che accontentano tutti, e anche per i colori, vi è una ricca palette tra cui scegliere per sfoggiare una tinta irresistibile in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Le colorazioni protagoniste saranno il castano e il rosa, entrambi declinati in infinite sfumature e gradazioni, dalle più classiche e tradizionali a quelle più originali. Ma non è tutto, anche il biondo – specie se platino o dalle sfumature fredde – e il rosso, soprattutto intenso o aranciato, conosceranno una grande fortuna. E poi, il metal e il pastello, due tendenze cool e alla moda perfette per le più coraggiose e le amanti delle sperimentazioni cromatiche più ardite.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti e medi.

Tra i tagli di capelli vedremo il pixie cut, il taglio boyish, il taglio a scodella o il bob molto corto, che non ne vogliono proprio sapere di andare in pensione. Si può optare per un taglio corto classico, oppure per un effetto strutturato, molto di tendenza e amatissimo dalle wet addicited, o ancora per uno spettinato “rock and roll” o per un rasato laterale dal gusto tribale o per un ciuffo più o meno lungo laterale molto chic. Ma anche i tagli di capelli medi mantengono la loro fama e tra i tagli di capelli medi, il long bob è diventato il taglio di capelli preferito delle celebrities e che assieme a loro, tantissime donne abbiano deciso di provarlo, apprezzandone la versatilità e la possibilità di gestirlo in maniera pratica, senza perdere la femminilità della chioma lunga. Molte donne decidono di ricorrere ad un taglio medio. Questa lunghezza, infatti, è ideale per sentirsi fresche e in ordine, anche quando le temperature diventano troppo elevate.